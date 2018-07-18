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Москва за время ЧМ-2018 заработала 13 миллиардов рублей, наполовину окупив стадион «Лужники»
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Москва за время ЧМ-2018 заработала 13 миллиардов рублей, наполовину окупив стадион «Лужники» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил следующее: бюджет столицы во время проведения чемпионата мира пополнился на 13 миллиардов рублей. При этом, по его словам, общий заработок города составил порядка 19 миллиардов, а всего приехавшие на ЧМ-2018 иностранные болельщики потратили в Москве 96,6 миллиарда рублей.
— Около 13 миллиардов рублей заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион «Лужники» нам обошелся в 25 миллиардов. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса, — отметил Собянин, уточнив, что более половины стоимости стадиона окупилась за счет туристов.
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