Boeing заключила правительственный контракт

Компания Boeing заключила контракт объемом $3,9 млрд на строительство двух «бортов №1». Самолеты 747-8 будут использоваться президентами США

Корпорация получила контракт на строительство самолетов, предназначенных для президентов США с большой скидкой — отмечает WSJ . Дисконт, по данным издания, с учетом инфляции, составит $1 млрд

Пентагон объявил о решении во вторник, заявив, что ранее подписанный в Сиэтле контракт на разработку для Boeing был расширен: в него были включены пункты, касающиеся проектирования двух самолетов 747-8.

Первоначальные договоренности о строительстве новых лайнеров были достигнуты еще при Бараке Обаме . Однако в 2016 году Дональд Трамп был возмущен стоимостью сделки в $ 4 млрд

“Boeing строит абсолютно новый борт номер один модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд Отменить заказ!”, — писал президент США в своем Twitter.

В итоге неофициальная договоренность о строительстве новых Air Force One была достигнута Белым Домом и Boeing в феврале. Строительство самолетов по спецзаказу начнется в 2019 году. Окончательный срок поставки назначен на 2024 год.

Boeing 747-8, предназначенные для перевозки президента США, способны летать в самых опасных условиях. Список возможных сценариев его эксплуатации предусматривает даже ядерную войну. Самолеты модифицированы с помощью военной авионики, передовых коммуникаций и системы самообороны.

Как уже рассказал Дональд Трамп в интервью CBS , у самолетов будет новый дизайн, причем, как внутри, так и снаружи. Изменится цветовая схема, использовавшаяся еще со времен президента Кеннеди. Если нынешние самолеты окрашены в белый цвет и два оттенка синего, то новые машины будут красно-бело-синими.

Сейчас авиапарк президента США состоит из двух машин, созданных на базе Boeing 747-200B, — дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. В 2017 году срок эксплуатации обоих лайнеров с позывными и маркировкой Air Force 1 достиг 30 лет.