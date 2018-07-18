Акционер известной в Приморье рыбодобывающей компании попался на крючок

Как стало известно KONKURENT.RU , ООО «РРПК-Д» (основным владельцем выступает мажоритарный акционер «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк ) направило оферту на выкуп акций АО «ДМП-РМ» у владивостокского ООО «АМБ Инвест».

Речь идет о 6,3 млн обыкновенных акций, принадлежащих «АМБ Инвест». Это составляет 10,1% участия фирмы в уставном капитале «ДМП-РМ». Согласно имеющемуся в распоряжении KONKURENT.RU отчету об оценке рыночной стоимости бизнеса, за одну акцию «РРПК-Д» может выплатить 4,48 руб. или более 28 млн руб. за всю долю «АМБ Инвест».

АО «ДМП-РМ» было учреждено в 2013 г. путем реорганизации ОАО ХК «Дальморепродукт» (контролирует Дмитрий Дремлюга ) в форме выделения. В 2017 г. «ДМП-РМ» купил «РРПК-Д», в портфеле у которого сейчас находится 76,77% акций когда-то «дочки» «Дальморепродукта».

Согласно годовому отчету «ДМП-РМ», предприятию в 2017 г. было выделено 74 542,876 тонн квот минтая и сельди (включая 0 тонн объектов не ОДУ). Освоило «ДМП-РМ» 71,193 тыс.тонн, что составляет 9,3% от общего вылова Приморья в прошлом году.