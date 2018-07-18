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Google грозит рекордный штраф
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FT: ЕС может оштрафовать Google на рекордную сумму за антимонопольные нарушения 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Власти Евросоюза могут оштрафовать в среду компанию Google на рекордную сумму за злоупотребления доминирующим положением в мобильных операционных системах. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Сумма штрафа, по ее данным, может значительно превысить €2,4 млрд, на которые Еврокомиссия оштрафовала Google в прошлом году за злоупотребление доминирующей позицией на рынке поисковиков в связи с сервисом Google Shopping.
Корпорация ранее отвергла обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств под управлением разработанной компанией операционной системы Android. Еврокомиссар ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер, как напоминает издание, пришла к выводу о том, что американская компания использовала незаконные методы, вынуждая производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения, такие как интернет-браузер Chrome.
Еврокомиссия заключила, что подобная практика укрепила доминирование Google в общем поиске, ограничила способность остальных мобильных браузеров конкурировать с Chrome и помешала появлению других операционных систем, проинформировали лица, знакомые с ситуацией.
Google, в свою очередь, утверждает, что комиссия неверно интерпретировала поведение потребителей и неправильно определила рынок, исключив Apple в качестве конкурента. "Дело ЕК основано на идее, что Android не конкурирует с iOS от Apple. Мы так не считаем", — цитирует FT старшего вице-президента по юридическим вопросам Google Кента Уокера.
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