«Русгидро» выкупит акции «Чукотэнерго» на 18 млрд рублей для строительства ЛЭП на Чукотке

ТАСС , 18 июля. ПАО «Русгидро» выкупит дополнительные акции «Чукотэнерго» на 18 млрд рублей для финансирования строительства ВЛ 110 кВ Певек-Билибино на западе Чукотки. Такое решение приняли на собрании акционеров предприятия, сообщили корреспонденту ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"На собрании акционеров принято решение увеличить уставной капитал компании, разместив 18 млрд дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль за каждую. Все дополнительно размещенные акции выкупит ПАО «Русгидро». В устав Общества внесены соответствующие изменения, позволяющие ему размещать дополнительные акции", — отметили в пресс-службе.

Первый этап строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино будет реализовывать группа «Русгидро». Линия необходима для обеспечения энергоснабжения Чукотского автономного округа при замещении выбывающих мощностей основных электростанций Чаун-Билибинского энергоузла — Билибинской АЭС (48 МВт) и Чаунской ТЭЦ (30 МВт). Застройщиком по инвестиционному проекту выступит АО «Чукотэнерго», как компания, входящая в группу «Русгидро». На Чукотке компания отвечает за производство, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии.

Финансирование строительства ведется за счет средств ПАО «Русгидро» (5 млрд рублей) и средств из федерального бюджета (13 млрд руб. \лей). Бюджетные ассигнования будут внесены в уставной капитал «Русгидро», после чего компания внесет их в уставной капитал свой дочерней компании.