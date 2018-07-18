АСВ объявило о начале страховых выплат вкладчикам банка «Таатта»

Как сообщил департамент общественных связей госкорпорации, прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля 2018 года по 18 июля 2019 года через четыре банка, действующих от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков, которые распределены в зависимости от места жительства, категории и начальной буквы фамилии.

В сообщении отмечено, что, согласно реестру обязательств банка «Таатта», за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,4 миллиарда рублей могут обратиться 8,6 тысячи вкладчиков. В их числе около 1,5 тысячи вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 236 миллионов рублей.