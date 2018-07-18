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АСВ объявило о начале страховых выплат вкладчикам банка «Таатта»
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АСВ объявило о начале страховых выплат вкладчикам банка «Таатта» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Агентство по страхованию вкладов объявило о начале страховых выплат вкладчикам банка «Таатта» во всех регионах России с 18 июля.
Как сообщил департамент общественных связей госкорпорации, прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля 2018 года по 18 июля 2019 года через четыре банка, действующих от имени агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков, которые распределены в зависимости от места жительства, категории и начальной буквы фамилии.
В сообщении отмечено, что, согласно реестру обязательств банка «Таатта», за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,4 миллиарда рублей могут обратиться 8,6 тысячи вкладчиков. В их числе около 1,5 тысячи вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 236 миллионов рублей.
Напомним, 5 июля ЦБ отозвал у зарегистрированного в Якутске банка «Таатта» лицензию в связи с массовым выводом из кредитной организации активов. По данным прокурорской проверки, деньги были обналичены через кассу московского филиала банка. По факту хищения средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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