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Минстрой: французская Veolia намерена купить часть активов «Росводоканала»
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Минстрой: французская Veolia намерена купить часть активов «Росводоканала» 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ООН, 18 июл — РИА Новости. Французская транснациональная компания Veolia Environnement намерена приобрести часть активов одного из крупнейших частных российских операторов централизованного водоснабжения и водоотведения «Росводоканал», сообщил во вторник РИА Новости замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.
"Veolia Environnement выступает стратегическим инвестором в одном из крупнейших частных коммунальных операторов, покупая долю бизнеса, при поддержке российско-французской рабочей группы", — рассказал Чибис на полях конференции ООН по устойчивому городскому развитию Habitat.
Он уточнил, что соглашение о намерениях уже подписано. «Они намерены купить долю в компании „Росводоканал“, для того чтобы через него развивать все свои инновации и технологии», — добавил чиновник.
"Это важнейший сигнал — коммунальный сектор стал мостиком международного сотрудничества", — сказал замминистра.
Veolia Environnement — многопрофильная компания, которая специализируется на поставке и очистке воды, коммунальных услугах, энергетике, и транспортных услугах. Активы компании составляют более 63 миллиардов долларов, а ее основные интересы сконцентрированы в Европе, Азии и США.
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