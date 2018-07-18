Минстрой: французская Veolia намерена купить часть активов «Росводоканала»

Андрей Чибис. ООН , 18 июл — РИА Новости . Французская транснациональная компания Veolia Environnement намерена приобрести часть активов одного из крупнейших частных российских операторов централизованного водоснабжения и водоотведения «Росводоканал», сообщил во вторник РИА Новости замминистра строительства и ЖКХ России

"Veolia Environnement выступает стратегическим инвестором в одном из крупнейших частных коммунальных операторов, покупая долю бизнеса, при поддержке российско-французской рабочей группы", — рассказал Чибис на полях конференции ООН по устойчивому городскому развитию Habitat.

Он уточнил, что соглашение о намерениях уже подписано. «Они намерены купить долю в компании „Росводоканал“, для того чтобы через него развивать все свои инновации и технологии», — добавил чиновник.

"Это важнейший сигнал — коммунальный сектор стал мостиком международного сотрудничества", — сказал замминистра.