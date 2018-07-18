«Лукойл» намерен в течение двух лет вдвое увеличить добычу газа в Узбекистане 

«Лукойл» намерен увеличить добычу газа в Узбекистане в 2019 году до 19 млрд кубометров, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Мы ввели флагманское месторождение в первом полугодии на территории Узбекистана (Кандым). И сегодня компания является крупнейшим инвестором Республики Узбекистан. В следующем году уже будем производить 19 млрд кубометров газа», — сказал он.
Как сообщалось ранее, в 2017 году добыча «Лукойла» в Узбекистане составила 9,09 млрд кубометров. Добыча газа в 2018 году может вырасти более чем на 60% по сравнению с показателем прошлого года и составить 14,6 млрд кубометров.