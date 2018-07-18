Ещё
Суд в Москве рассмотрит кассацию банка «Югра» на решение о законности отзыва лицензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве рассмотрит кассацию банка «Югра» на решение о законности отзыва лицензии 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа в среду рассмотрит кассационную жалобу банка «Югра» в лице его бывших топ-менеджеров и собственников на судебные акты двух нижестоящих инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ об отзыве у него лицензии.
Заявители жалобы просят отменить решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Арбитраж Москвы в декабре отклонил заявление экс-руководства «Югры», просившего признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Апелляционная инстанция в марте оставила это решение в силе.
Арбитраж Москвы ранее указал в решении, что, учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении и доформировании резервов, а также применение санкций суд пришел к выводу, что приведенных ответчиком нарушений «более чем достаточно» для применения меры в виде отзыва лицензии.
Арбитраж Московского округа в мае отклонил кассационную жалобу собственников «Югры» в другом деле, где они оспаривают законность приказов ЦБ РФ о введении в кредитную организацию временной администрации и об установлении моратория на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали Центробанк. Агентство по страхованию вкладов ранее оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 миллиарда рублей.
ЦБ сообщал, что разница между обязательствами и активами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей. В то же время представители бывших собственников «Югры» ранее заявляли, что отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.
Прайм: последние новости
Биткоин дорожает на новостях о возможных инвестициях Blackrock в биткоин-фьючерсы СПРАВКА - История трехсторонних переговоров РФ, Украины и Еврокомиссии по газу ЦБ РФ планирует снизить объем отчетности для малых некредитных финансовых организаций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете11
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины13
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Названа причина скорого уничтожения интернета6
Видео
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение