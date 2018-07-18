Суд в Москве рассмотрит кассацию банка «Югра» на решение о законности отзыва лицензии

МОСКВА , 18 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа в среду рассмотрит кассационную жалобу банка «Югра» в лице его бывших топ-менеджеров и собственников на судебные акты двух нижестоящих инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ об отзыве у него лицензии.

Заявители жалобы просят отменить решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Арбитраж Москвы в декабре отклонил заявление экс-руководства «Югры», просившего признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Апелляционная инстанция в марте оставила это решение в силе.

Арбитраж Москвы ранее указал в решении, что, учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении и доформировании резервов, а также применение санкций суд пришел к выводу, что приведенных ответчиком нарушений «более чем достаточно» для применения меры в виде отзыва лицензии.

Арбитраж Московского округа в мае отклонил кассационную жалобу собственников «Югры» в другом деле, где они оспаривают законность приказов ЦБ РФ о введении в кредитную организацию временной администрации и об установлении моратория на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали Центробанк. Агентство по страхованию вкладов ранее оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 миллиарда рублей.