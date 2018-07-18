Показатель «Ой, беда»: почему российские компании бегут с западных бирж

Отечественный бизнес уходит с иностранных фондовых площадок. За последние год-два тренд стал устойчивым. Почему русские эмитенты покидают заграницу?

Возвращение эмитента

16 июля один из крупнейших телеком-операторов «МегаФон» объявил о делистинге на Лондонской фондовой бирже. Компания готова выкупить расписки у инвесторов по цене 9,75 доллара, предложив премию к текущей цене бумаг на LSE и к стоимости акций на Московской бирже . Это решение сразу взвинтило котировки «МегаФона»: за день капитализация оператора поднялась более чем на 16 млрд рублей, достигнув 363 млрд

Все эти планы, если верить руководству сотового оператора, связаны как с намерениями компании усилить свои позиции на отечественном рынке (а это, очевидно, предполагает заметный рост расходов), так и с нестабильностью на финансовых площадках. «Проводимые изменения могут негативно отразиться на нашем показателе OIBDA, темпов роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов», — говорится в размещенном на сайте компании комментарии исполнительного директора «МегаФона» Геворка Вермишяна . Поэтому, по его словам, было решено предложить миноритариям выйти из капитала компании с премией.

Продуктовый виджет

Не нужен нам берег английский

Почему компании уходят с биржи? Ведь это, мягко говоря, не самым положительным образом сказывается на их популярности у инвесторов, а значит, и возможности привлекать заимствования на публичных рынках. В случае с «МегаФоном», как считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Безуглов, в результате выкупа расписок компания потеряет шансы на включение в индекс MSCI Russia.

«Основной объем размещений пришелся на 2006—2007 годы, потом была волна в 2011 году, после упрощения законодательства. Изначально многие компании шли за рубеж в поисках ликвидности, эффективности торгов и чтобы увеличить инвестиционную базу, привлекая институциональных клиентов», — вспоминает директор по инвестиционному консультированию УК «Система Капитал» Искандер Луцко . Однако, по его словам, после 2014 года ситуация резко изменилась, объем ликвидности для российских эмитентов существенно сократился.

Сейчас нерезиденты не спешат покупать акции отечественных компаний. «Это не те компании, которые показывают сильный рост и высокие финансовые результаты. Они не настолько ценны, чтобы на них охотились. Возврат на капитал ниже, чем например, у американского IT-сектора. Иностранные инвесторы покупают в России только самых крупных эмитентов с перспективами на рост, а таких мало», — отмечает Бит-Аврагим.

Цитата

На всю эту безрадостную картину еще и накладывается усиливающееся санкционное давление на нашу страну. По мнению управляющего активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, в этих условиях такой традиционный путь заимствования капитала, как размещение акций на западе, бесперспективен. «А листинг на западных площадках довольно дорогое дело. Начиная с прямых затрат и необходимости поддержания компании в соответствии с высокими западными стандартами и заканчивая опасениями относительно персональных санкций, скрытия реальных владельцев и руководителей для западных контролирующих органов», — указывает он.

С другой стороны, многие российские эмитенты сами не слишком заинтересованы в иностранцах. «Думаю, что »Газпром» , если бы мог, с радостью ушел бы с Лондонской биржи», — говорит Бит-Аврагим. В случае с «МегаФоном», считает он, есть шансы попасть под санкции. Кроме того, «закон Яровой» существенно снизил маржинальность телекоммуникационного бизнеса, и мажоритариям нет резона делиться прибылью с минорными акционерами. Другой участник рынка отмечает, что раньше, в нулевые, еще не были отработаны технологии на отечественном рынке и многие иностранцы просто не понимали, как торговать в России. «Но потом появились иностранные клиринговые организации, и у компаний пропала необходимость бежать за инвесторами в Лондон или Нью-Йорк », — поясняет он. По статистике Московской биржи, сейчас доля нерезидентов на российском рынке акций составляет 47%.

«Роснефть», Эксперты пока не ожидают, что этому примеру могут последовать крупнейшие российские эмитенты, такие как Сбербанк «ЛУКОЙЛ» . «Ведь для них листинг на LSE — это вопрос не только статуса, сколько обеспечение прав якорных иностранных инвесторов», — говорит аналитик «Альпари» Роман Ткачук . У «МегаФона», по его словам, серьезные причины для ухода — в частности, риски возможного усиления санкций в отношении его мажоритария Алишера Усманова

Искаженная реальность

В мировой практике делистинг не такое частое событие, а больше исключение из правил. Это может произойти, например, по инициативе биржи (если нарушены требования) или в результате смены юрисдикции, напоминает аналитик «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин . К делистингу или обратному выкупу акций также прибегают, если компанию планируют продать или она банкротится.

Но в России все иначе — наличие free float, скорее, создает дополнительные риски для бизнеса и не дает никакой прибавки к его стоимости в случае продажи, констатируют эксперты. «Наш фондовый рынок искажен. Из-за высокой концентрации капитала и геополитических рисков стоимость компаний занижена, капитализация компании никак не связана с ее реальной стоимостью», — сетует Бит-Аврагим. А постоянные колебания рынка, вызванные притоком и оттоком спекулятивного капитала из-за рубежа, по его словам, не позволяют владельцам рассматривать биржу как надежный источник финансирования бизнеса.

Иначе говоря, никакого смысла размещать бумаги и тратиться на поддержание публичного статуса в условиях, когда отечественный фондовый рынок отдан на откуп спекулянтам, для собственников бизнеса нет. На все это еще накладывается риск, что в случае введения санкций эмитент может существенно потерять в капитализации. Как это, например, случилось с «Русалом» и En+, бумаги которых подешевели на десятки процентов после введения санкций в отношении их владельца Олега Дерипаски. «Падение капитализации может быть невыгодно для крупных держателей, например, с точки зрения лимитов по рискам, в то время как при переходе в непубличную плоскость оценка стоимости бизнеса будет отвязана от ежедневных колебаний котировок», — указывает Валерий Безуглов из «Фридом Финанс».

По данным Московской биржи, с начала 2015 года делистинг акций провели восемь крупных компаний. Среди них «Фармстандарт» , «Мосэнергосбыт», «Верофарм». В июне этого года Мосбиржу покинул один из крупнейших ретейлеров — «Дикси» . На очереди «Уралкалий» (компания сообщила об этом в конце 2017 года) и, видимо, еще «МегаФон». Оператор объявил, что после того, как завершит выкуп депозитарных расписок, может рассмотреть и вопрос о делистинге акций на Московской бирже. По словам Безуглова, тенденция ухода компаний с биржи негативна с точки зрения привлечения иностранного капитала. «В результате региональная премия на акции будет выше, что подразумевает пониженные лимиты вложений для крупных фондов и более низкую ликвидность рынка в будущем», — поясняет аналитик.

Впрочем, есть и обратные примеры. В прошлом году дополнительное размещение акций на Мосбирже провела «дочка» Polus Gold компания «Полюс». В начале этого года бумаги компании торговались по 4 595 рублей, а после апрельского падения рынка цена акций золотодобытчика выросла на 17%. По данным биржи, прошлый год стал вообще рекордным. Всего за это время прошло 16 сделок на сумму 258,3 млрд рублей.

Продавать или нет Как действовать инвестору, если у него в портфеле есть акции компании, объявившей делистинг? Мнение большинства финансистов, опрошенных Банки.ру , — продавать. «При угрозе делистинга имеет смысл избавляться от акций, если компания предлагает выкуп бумаг, иначе стоимость акций может резко снизиться после истечения срока выкупа», — говорит аналитик БКС Сергей Суверов . Кроме того, есть риск, что уход компании с рынка может привести к ухудшению ее финансовых показателей. В частности, в случае с «МегаФоном» аналитики Sberbank CIB указывают на риск снижения уровня листинга компании на Московской бирже. Это, говорится в обзоре инвестбанка, связано как с увеличением объемов капвложений оператора, так и с рисками корпоративного управления. К тому же после делистинга на LSE может вырасти долговая нагрузка компании: по оценкам Sberbank CIB, выделение на обратный выкуп расписок 1,3 млрд долларов приведет к повышению коэффициента «чистый долг / EBITDA» с 1,6 до 2,2.

Понятно, что ждать высоких дивидендов от компании, решившей уйти с фондового рынка, также не стоит. Никаких стимулов для улучшения имиджа компании у менеджмента нет. Поэтому, по словам Валерия Безуглова, если инвестор желает оставаться совладельцем компании, видит новые горизонты для роста бизнеса и, что самое главное, не нуждается в моментальной продаже своей доли — акции стоит сохранить в портфеле. «Однако необходимо помнить, как устроен уставный капитал компании, и представлять примерные планы мажоритариев. Поскольку, если крупнейший держатель консолидирует в своих руках более 95% голосующих акций, он может предъявить остальным акционерам принудительный выкуп», — предупреждает он.

Впрочем, даже если инвестор не воспользовался процедурой делистинга и не избавился от бумаг, то можно в дальнейшем попытаться продать акции на внебиржевом рынке по более высокой цене. Если, конечно, найдется покупатель. У тех, кто вложил деньги в расписки «МегаФона», есть также возможность перевести акции в российский депозитарий, чтобы потом продать их на Московской бирже.