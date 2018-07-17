В Калининградской области продали турпакеты на 1,9 млрд рублей за год

Большинство проданных услуг касалось путешествий за рубеж (25,1 тыс. пакетов). По России их количество составило 9,3 тыс.

По сравнению с 2016 годом отмечен существенный рост клиентов — свыше 19 тыс. человек (32%), о чём свидетельствуют данные Калининградстата.

Кроме того, в 2017 году регион принял почти 7,3 тыс. иностранных туристов (против 9,5 тыс. в 2016-м).