В Калининградской области продали турпакеты на 1,9 млрд рублей за год 

По итогам 2017 года туристические компании в Калининградской области обслужили почти 80 тыс. человек. Продано 35,5 тыс. турпакетов на более чем 1,9 млрд рублей, сообщает «Янтарный край».
Большинство проданных услуг касалось путешествий за рубеж (25,1 тыс. пакетов). По России их количество составило 9,3 тыс.
По сравнению с 2016 годом отмечен существенный рост клиентов — свыше 19 тыс. человек (32%), о чём свидетельствуют данные Калининградстата.
Кроме того, в 2017 году регион принял почти 7,3 тыс. иностранных туристов (против 9,5 тыс. в 2016-м).
Ранее kp.ru сообщало, что Самарскую область посетили около 500 тыс. туристов из более чем 140 стран за время чемпионата мира по футболу.