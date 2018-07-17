Ещё
В Калининградской области продали турпакеты на 1,9 млрд рублей за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области продали турпакеты на 1,9 млрд рублей за год 

RT на русском 55 минут назад
По итогам 2017 года туристические компании в Калининградской области обслужили почти 80 тыс. человек. Продано 35,5 тыс. турпакетов на более чем 1,9 млрд рублей, сообщает «Янтарный край».
Большинство проданных услуг касалось путешествий за рубеж (25,1 тыс. пакетов). По России их количество составило 9,3 тыс.
По сравнению с 2016 годом отмечен существенный рост клиентов — свыше 19 тыс. человек (32%), о чём свидетельствуют данные Калининградстата.
Кроме того, в 2017 году регион принял почти 7,3 тыс. иностранных туристов (против 9,5 тыс. в 2016-м).
Ранее kp.ru сообщало, что Самарскую область посетили около 500 тыс. туристов из более чем 140 стран за время чемпионата мира по футболу.
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» по транзиту газа Эксперт прокомментировал заявление Рады о «ничтожности» введённых против Крыма санкций Климкин будет представлять Украину на будущих переговорах по газу с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»8
Задержан главный гаишник севера Москвы221
Погиб Тагир Вагапов68
Свет погас в Белом доме на словах Трампа о разведке США40
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»54
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение