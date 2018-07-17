«Нафтогаз» не пойдет на мировую с «Газпромом»

Россия назвала условия продления действующего контракта на транзит газа через Украину

Россия готова продлить действующий контракт на транзит газа через Украину или обсудить новый, объемы поставок и ставка транзита будет обсуждаться на встрече в октябре. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине с Еврокомиссией и Украиной, передает ТАСС.

Он также допустил мировое соглашение между «Газпромом» «Нафтогазом» . Тем временем, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин исключил возможность мирового соглашения с «Газпромом» по уже вынесенному решению Стокгольмского арбитража.

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию прошла в Берлине. Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович назвал встречу «полезной, открытой и конструктивной». Переговоры продолжатся осенью. К этому времени эксперты оценят потребности Евросоюза в газе на следующие десять лет.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что наша страна готова продолжать транзит газа через территорию Украины, но для этого должны быть урегулированы все спорные вопросы: коммерческие контракты должны быть выгодны как поставщикам, так и потребителям. Новак также заявил, что Россия через десять лет может увеличить поставки газа европейским потребителям на 10–15%. «Эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников для того, чтобы обеспечить прокачку и загрузку газотранспортной системы Украины», — сказал он.

«Нафтогаз Украины» не рассчитывает на согласие «Газпрома» подключить независимого оператора газотранспортной системы к действующему контракту на транзит газа в Европу. Об этом говорится в заявлении украинской компании, которая опубликовала часть решения арбитражного суда в Стокгольме в феврале этого года по спору с российским концерном.

Тогда «Нафтогаз» добивался внесения изменений в действующий контракт на транзит газа, которые бы позволили ему передать свои права и обязанности по этому контракту любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора газотранспортной системы. Кроме того «Нафтогаз» просил трибунал подчинить контракт требованиям украинского законодательства. «Получение такого согласия является маловероятным, учитывая неоднократно обнародованную позицию „Газпрома“, — констатировали в „Нафтогазе“. — Пренебрегая этим требованием, „Нафтогаз“ нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает „Газпром“. Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, „Газпром“ получит мощный аргумент в поддержку строительства „Северного потока — 2“, а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года».

Ранее замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил новый контракт по транзиту российского газа в Европу должен будет выполнять независимый оператор газотранспортной системы Украины.