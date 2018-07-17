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Объем инвестиций в экономику Чечни увеличился вдвое
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Объем инвестиций в экономику Чечни увеличился вдвое 

«Это Кавказ» 56 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
По итогам первого квартала 2018 года объем вложений в основной Капитал Чечни вдвое превысил показатель за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении инвестиции составили 6 млрд рублей.
«Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2018 год Годом инвестиций. Уже по итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил более 6 млрд рублей. При этом индекс физического объема инвестиции в основной капитал к соответствующему периоду прошлого года составил 220%», — сообщил глава департамента инвестиционной деятельности министерства экономического, территориального развития и торговли республики Магомед Садыков на презентации региона для турецкой делегации в Грозном.
Как отметил Садыков, действующее законодательство республики предусматривает преференции в отношении проектов, реализуемых в приоритетных для региона отраслях, передает ТАСС.
«Создается инвестиционная инфраструктура: в этом году начал работу первый индустриальный парк «Грозненский» на площади 13, 5 га, также функционирует 11 бизнес-инкубаторов и 4 технопарка. Чеченская Республика — это стабильный регион, открытый и привлекательный для ведения бизнеса и инвестирования», — отметил Садыков.
На начало 2018 года объем иностранных инвестиций в экономику Чечни в течение последних двух лет составил около 23 млрд рублей. По прогнозам, за 2018 года в регион в общей сложности может быть привлечено порядка 53 млрд рублей.
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