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Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» по транзиту газа
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Эксперт прокомментировал заявление «Нафтогаза» по транзиту газа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко по вопросу готовности России сохранить транзит газа через Украину.
«Озвученная Витренко позиция Украины по газовому спору с Россией просто неадекватная», — заявил Юшков.
По его словам, Киев делает всё, чтобы Россия увела поставки на обходные газопроводы и сделала их более выгодными для себя.
«Позиция Украины, что Россия должна не только платить огромные деньги по необоснованным претензиям, но ещё и качать через её территорию газ, абсурдна», — считает эксперт.
В беседе с Nation News Юшков отметил, что для продолжения разногласий между «Нафтогазом» и «Газпромом» есть как минимум две серьёзные причины. В частности, у российской компании всё равно останутся претензии к украинской по поводу неоплаченных поставок в 2014-2015 годах, пояснил он.
Кроме того, добавил эксперт, у «Нафтогаза» довольно странная позиция в отношении ставок на транзит.
Ранее МИД Украины исключил внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома».
RT на русском: последние новости
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