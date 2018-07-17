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Киев не пойдет на внесудебное решение спора с «Газпромом», заявил Климкин
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Киев не пойдет на внесудебное решение спора с «Газпромом», заявил Климкин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Украина не пойдет на внесудебное урегулирование спора "Нафтогаза" и "Газпрома" по тем вопросам, по которым уже есть решение Стокгольмского арбитража, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву pic.twitter.com/MIupLNMAdL
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 июля 2018 г.
​"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым уже вынес решение Стокгольмский трибунал, не пройдет. Должны следовать общепринятым правовым нормам и международному праву", — написал Климкин в Twitter после первого раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину.
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