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Суд отложил заседание по иску рекламного оператора «Трейд компании» к московскому метро
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Суд отложил заседание по иску рекламного оператора «Трейд компании» к московскому метро 

Rambler News Service 1 час назад
Арбитражный суд Москвы отложил заседание по иску компании «Трейд компани» к московскому метрополитену до сентября, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Откладывается рассмотрение дела до 7 сентября», — заявила судья.
Ранее рекламный оператор «Трейд компани» подал иск в Арбитражный суд Москвы против московского метрополитена на 54 млн рублей. Компания потребовала от метро возмещения упущенной выгоды из-за срыва контракта с рекламодателем.
Всего «Трейд компани» подала два иска к метрополитену. На сегодняшнем заседании судья отказалась объединить их.
«Трейд компани» — бывший рекламный подрядчик метрополитена. Между компанией и ГУП до конца 2017 года действовал 10-летний контракт стоимостью свыше 22 млрд рублей на право размещения рекламы в помещениях метрополитена, а также в вагонах метро. Осенью прошлого года метрополитен разорвал контракт с «Трейд компани», так как компания не предоставила вовремя банковскую гарантию, сообщала тогда пресс-служба метро.
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