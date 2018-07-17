Суд отложил заседание по иску рекламного оператора «Трейд компании» к московскому метро

Арбитражный суд Москвы отложил заседание по иску компании «Трейд компани» к московскому метрополитену до сентября, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Откладывается рассмотрение дела до 7 сентября», — заявила судья.

Ранее рекламный оператор «Трейд компани» подал иск в Арбитражный суд Москвы против московского метрополитена на 54 млн рублей. Компания потребовала от метро возмещения упущенной выгоды из-за срыва контракта с рекламодателем.

Всего «Трейд компани» подала два иска к метрополитену. На сегодняшнем заседании судья отказалась объединить их.

«Трейд компани» — бывший рекламный подрядчик метрополитена. Между компанией и ГУП до конца 2017 года действовал 10-летний контракт стоимостью свыше 22 млрд рублей на право размещения рекламы в помещениях метрополитена, а также в вагонах метро. Осенью прошлого года метрополитен разорвал контракт с «Трейд компани», так как компания не предоставила вовремя банковскую гарантию, сообщала тогда пресс-служба метро.