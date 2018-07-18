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Один из подрядчиков стадиона «Санкт-Петербург» заплатит штраф в размере 290 миллионов рублей
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Один из подрядчиков стадиона «Санкт-Петербург» заплатит штраф в размере 290 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация «Инжтрансстрой-СПб» обязана выплатить штраф из-за неисполнения своих обязанностей. Данная компания осуществляла обязанности подрядчика строительства на Крестовском острове. Вместе с тем, городской комитет по строительству расторг договор с организацией еще в 2016 году.
Причиной судебного разбирательства послужило то, что компания не поставила комплексное высокотехнологичное оборудование в срок. Из-за нарушения контракта с администрацией района организация «Инжтрансстрой-СПб» должна будет выполнить постановление Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а именно заплатить штраф в размере 289,5 миллионов рублей.
Между тем, два года назад, в июле 2016 года, администрация города перестала сотрудничать не только с компанией «Инжтрансстрой-СПб». Также контракты были расторгнуты и с двумя другими организациями, которые осуществляли строительство стадиона «Санкт-Петербург».
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