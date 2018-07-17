Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе 

Минэнерго РФ предложило Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«В своем выступлении я обозначил вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда», — сказал Новак.
Он пояснил, что такой вариант решение вопроса мог бы способствовать урегулирование разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом» в более короткие сроки.
17 июля 2018 года в Берлине прошла трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Россия — ЕС — Украина. В переговорах приняли участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава МИД Украины Павел Климкин, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Как сообщалось ранее, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
«Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.
В конце мая — июне 2018 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства по транзитному контракту.