Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе

«В своем выступлении я обозначил вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда», — сказал Новак.

Он пояснил, что такой вариант решение вопроса мог бы способствовать урегулирование разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом» в более короткие сроки.

Как сообщалось ранее, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

«Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.