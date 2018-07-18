В Минэнерго планируют значительно увеличить поставки газа в Европу 

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о намерении России увеличить поставки газа в Европу. По словам министра, экспорт топлива к 2028 году может возрасти на 10-15%, то есть в Европу будет поставляться 17—25 млрд кубометров газа в год.
— На период ближайших 5—10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017—2018 годах, речь может идти о дополнительных 10—15% роста, — заявил Новак по результатам трехсторонних переговоров с Еврокомиссией и Украиной.
Ранее Пятый канал рассказывал, что строительство стратегически важного российского газопровода «Северный поток-2» идет согласно графику, даже несмотря на препятствия, создаваемые рядом стран Европы. Так, Дания намеренно задерживает рассмотрение заявки на строительство, а Венгрия обвиняет Евросоюз в двойных стандартах по «Северному потоку — 2».