Ещё
В Минэнерго планируют значительно увеличить поставки газа в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минэнерго планируют значительно увеличить поставки газа в Европу 

Пятый канал 33 минуты назад
Фото: Пятый канал
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о намерении России увеличить поставки газа в Европу. По словам министра, экспорт топлива к 2028 году может возрасти на 10-15%, то есть в Европу будет поставляться 17—25 млрд кубометров газа в год.
— На период ближайших 5—10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017—2018 годах, речь может идти о дополнительных 10—15% роста, — заявил Новак по результатам трехсторонних переговоров с Еврокомиссией и Украиной.
Ранее Пятый канал рассказывал, что строительство стратегически важного российского газопровода «Северный поток-2» идет согласно графику, даже несмотря на препятствия, создаваемые рядом стран Европы. Так, Дания намеренно задерживает рассмотрение заявки на строительство, а Венгрия обвиняет Евросоюз в двойных стандартах по «Северному потоку — 2».
Пятый канал: последние новости
Сервис Booking перестает обслуживать клиентов, желающих отдохнуть в Крыму Агентство Bloomberg составило рейтинг самых состоятельных людей В сети появилась подробная инструкция по взлому российских банков
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии103
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе62
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Трамп определился с отношением к России541
Финалистку Missis World Russia забили молотком224
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение