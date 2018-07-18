Поставки российского газа в Европу вырастут на десять процентов

По словам Новака, за последнее время потребление российского газа странами Евросоюза выросло на шесть процентов, а также увеличились объемы поставок голубого топлива в Европу через украинскую территорию.

РИА Новости. «На сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017–2018 годах, речь может идти о дополнительных 10-15 процентах роста», — цитирует Александра Новака

Он отметил, что увеличение поставок газа на территорию стран Евросоюза направлено в том числе на увеличение загруженности украинской газотранспортной системы. По его предварительной оценке, речь может идти о дополнительных 17-25 миллиардах топлива.

«ФедералПресс» напоминает, что в марте «Русская планета» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака писала, что Великобритания ищет способы отказа от российского газа, несмотря на то, что российская сторона предлагает Европе переход на более выгодные условия поставок.

Фото: Geograph.ie/Roger May