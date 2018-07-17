«Газпром» и «Нафтогаз» по-разному оценили вероятность мирового соглашения

По итогам трехсторонних переговоров по газу в Берлине 17 июля "Газпром" напомнил, что продление договора на транзит через Украину может произойти, если восстановится баланс интересов компаний, однако украинская сторона уже отвергла саму возможность мирового соглашения.

"Главным вопросом, предопределяющим будущие взаимоотношения между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» [и] продление договора на транзит после 2019 года, является урегулирование спорных вопросов, восстановление баланса интересов и симметричности ответственности сторон по действующим контрактам", — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер

Сейчас компания ждет решения апелляционной инстанции (она оспаривает вердикты Стокгольмского арбитража по условиям контрактов с «Нафтогазом» на поставку топлива и транзит). Миллер подчеркнул, что объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года сегодня не обсуждались, а прошедшие консультации «не носят статуса переговоров между компаниями».

Со стороны Украины на переговорах вместо представителей «Нафтогаза» участвовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин . В Twitter он написал: «Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым уже вынес решение Стокгольмский арбитраж, не пройдет». Таким образом, он отверг вероятность мирного соглашения.