Eurazeo Brands инвестировали $60 миллионов в Pat McGrath Labs

Бренд, основанный визажисткой Пэт Макграт, получил $60 миллионов от французской акционерной компании Eurazeo Brands. Условия договора официально не раскрыты, но сообщается, что компания получит 5-8% акций Pat McGrath Labs, которые оцениваются в более чем $1 миллион. Эксперты Eurazeo считают, что прибыль Pat McGrath Labs от продаж за 2018 мог может составить $60 миллионов. По словам генерального директора компании Вирджини Моргона, они решили инвестировать бренд из-за самой Макграт — за ее талант и новаторский подход в индустрии красоты. Например, своей музой визажистка назвала компьютерного инфлюенсера Lil Miquela.