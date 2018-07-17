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Eurazeo Brands инвестировали $60 миллионов в Pat McGrath Labs
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Eurazeo Brands инвестировали $60 миллионов в Pat McGrath Labs 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Бренд, основанный визажисткой Пэт Макграт, получил $60 миллионов от французской акционерной компании Eurazeo Brands. Условия договора официально не раскрыты, но сообщается, что компания получит 5-8% акций Pat McGrath Labs, которые оцениваются в более чем $1 миллион. Эксперты Eurazeo считают, что прибыль Pat McGrath Labs от продаж за 2018 мог может составить $60 миллионов. По словам генерального директора компании Вирджини Моргона, они решили инвестировать бренд из-за самой Макграт — за ее талант и новаторский подход в индустрии красоты. Например, своей музой визажистка назвала компьютерного инфлюенсера Lil Miquela.
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