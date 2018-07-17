Банк «Новое время» прекратил работу с банковскими картами в связи с их нерентабельностью

«Уважаемые клиенты, КБ «Новое время» настоящим уведомляет, что с 25 июня 2018 года возможность совершения операций с использованием банковских карт банка в соответствии с правилами выпуска и обслуживания банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide КБ «Новое Время» будет остановлена. Вы можете получить наличные денежные средства, оформить безналичное перечисление с вашего счета без ограничений по сумме в головном офисе…», — говорилось на сайте кредитной организации.

Несмотря на исчезновение информации с официальной страницы, ее подтвердила член правления и главный бухгалтер банка Дарья Блохина . По ее словам, направление, связанное с банковскими картами, нерентабельно и очень затратно для кредитной организации.

«Поскольку мы работаем через банк-агент, как и все банки нашего масштаба, то затраты очень велики. И доходность по банковским картам совершенно не покрывает затраты. Наш профиль — розничный. На сегодняшний день, если вы откроете и ознакомитесь с нашей отчетностью, мы уходим от рискованных активов. Банковские карты — это не доминирующее направление, они были постольку поскольку, и на сегодняшний день это стало не интересно как коммерческая составляющая», — прокомментировала представитель банка.

Продуктовый виджет

Альфа-банка и По мнению директора департамента аналитики и контента Банки.ру Сабины Хасановой, дальнейшая работа банка зависит от направления развития, но отказ от банковских карт выглядит довольно странно. «Без кредитных карт — это одно. Их доля в общем объеме эмитированных карт менее 15%, 2/3 доли рынка по кредиткам у Сбербанка Тинькофф банка , а основной рост по этому направлению приходится на банки из ТОП-50. Но сложно представить полноценную розницу без дебетовых карт. Вряд ли клиенты захотят являться в банк при малейшей необходимости», — считает эксперт.

«Если говорить о банке «Новое время», то банк, в основном работает с юридическими лицами, доля средств физлиц не превышает 10% в структуре обязательств, а небольшой кредитный портфель (всего 5% активов) почти полностью сформирован остатками проблемных кредитов, выданных юрлицам. В сущности, растет только доля резервирования, так как с начала года кредитный портфель банка сократился на 75% и в нем остались только проблемные кредиты со 100% резервированием», — подчеркивает Хасанова.

Она также отмечает, что широко известных игроков на розничном банковском рынке, не выпускающих карты, вспомнить сложно. Обычно даже небольшие банки пользуются услугами более крупных кредитных организаций, чтобы обеспечить своих клиентов банковскими картами.