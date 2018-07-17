Суд «Газпрома» и «Нафтогаза» — не предмет оценок экспертов, заявил Новак

"Это (вопрос урегулирования судебных споров «Газпрома» и «Нафтогаза» — ред.) не предмет (для оценки — ред.) экспертной группы, это предмет, в первую очередь, взаимоотношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», — сказал Новак.