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Суд «Газпрома» и «Нафтогаза» — не предмет оценок экспертов, заявил Новак
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Суд «Газпрома» и «Нафтогаза» — не предмет оценок экспертов, заявил Новак 

РИА Новости 57 минут назад
БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Урегулирование судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" — не предмет для оценки экспертной группы в рамках трехсторонних газовых переговоров между РФ, ЕК и Украиной, эти вопросы должны обсуждаться непосредственно самими компаниями, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Это (вопрос урегулирования судебных споров «Газпрома» и «Нафтогаза» — ред.) не предмет (для оценки — ред.) экспертной группы, это предмет, в первую очередь, взаимоотношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», — сказал Новак.
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