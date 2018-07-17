Ещё
Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новак предложил Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе 

Rambler News Service 51 минуту назад
Минэнерго РФ предложило Украине добровольно приостановить арест активов «Газпрома» в Европе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«В своем выступлении я обозначил вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда», — сказал Новак.
Он пояснил, что такой вариант решение вопроса мог бы способствовать урегулирование разногласий между «Газпромом» и «Нафтогазом» в более короткие сроки.
17 июля 2018 года в Берлине прошла трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Россия — ЕС — Украина. В переговорах приняли участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, глава МИД Украины Павел Климкин, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Как сообщалось ранее, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
«Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.
В конце мая — июне 2018 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства по транзитному контракту.
Rambler News Service: последние новости
Booking.com прекратил работу в Крыму из-за санкций АСВ сообщило о передаче МКБ обязательств банка «Советский» по вкладам физлиц «Нафтогаз» назвал условие снижения цены на транзит российского газа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов36
США пригрозили России новыми санкциями131
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию294
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог55
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение