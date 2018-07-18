«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2 », — заявил Коболев.

Украины и 17 июля представители России Евросоюза обсудили в Берлине транзит российского газа через украинскую территорию. Глава Министерства энергетики России Александр Новак отметил, что Москва готова продлить действующий контракт или же обсудить заключение нового. Он также допустил увеличение поставок европейским потребителям на 10-15%. Стороны договорились продолжить переговоры осенью. К этому времени эксперты Еврокомиссии подготовят оценку потребностей ЕС.