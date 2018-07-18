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«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение по судам с «Газпромом»
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«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение по судам с «Газпромом» 

Прайм 50 минут назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 18 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но только при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа, заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев.
"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши (России — ред.) предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — цитирует Коболева пресс-служба «Нафтогаза».
Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.
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