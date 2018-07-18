«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение по судам с «Газпромом»

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши (России — ред.) предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — цитирует Коболева пресс-служба «Нафтогаза».

Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии , в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.