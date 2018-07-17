Новак рассказал, насколько увеличатся поставки газа в ЕС 

В ближайшие пять-десять лет поставки российского газа в Европу могут увеличиться на 10-15% в том числе за счет использования газотранспортной системы (ГТС) Украины для транзита, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
«В период ближайших пяти-десяти лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах. Речь может идти о 10-15% дополнительного роста. Как раз эти дополнительные объемы обсуждались как один из возможных источников для того, чтобы обеспечить прокачку и загрузку газотранспортной системы Украины», — передает его слова РИА «Новости».
Новак отметил, что на встрече представителей России, ЕК и Украины договорились пока не озвучивать конкретные цифры, так как это требует «дополнительного экспертного обсуждения и согласования».
Ранее Новак сообщил, что представители России, Украины и Еврокомиссии обсудили возможность заключения мирового соглашения по спорам Газпрома и Нафтогаза в Стокгольмском суде. Решений пока нет.