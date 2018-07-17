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Российские банки в первом полугодии сократили прибыль на 17,7%
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Российские банки в первом полугодии сократили прибыль на 17,7% 

Ведомости 56 минут назад
Российские банки в первом полугодии 2018 г. получили прибыль в размере 634 млрд руб., что на 17,7% меньше показателя за аналогичный период 2017 г. Об этом говорится в материалах Центробанка России.
«На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд руб.», — поясняется в сообщении.
Сейчас ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора санирует группы банка «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.
В июне российские банки получили прибыль в размере 107 млрд руб., в мае был зафиксирован убыток в 10 млрд руб. За пять месяцев 2018 г. прибыль банковского сектора составила 527 млрд руб., что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.
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