«Ренессанс Страхование» раскрыла план по чистой прибыли до 2020 года

«Ренессанс Страхование» собирается увеличивать премии ежегодно за этот период на 12%. В частности, ожидается, что премии в сегменте non-life будут расти каждый год на 10%, по страхованию жизни — на 19%.

Группа компаний планирует по итогам 2018 г. собрать 19,9 млрд руб. подписанной премии по автострахованию (доля сегмента в портфеле компании составляет 55%), 6,5 млрд руб. по ДМС (19%) и 7,6 млрд руб. по остальным сегментам (перестрахование, туризм, ипотека, нечастный случай, страхование имущества и грузоперевозок, 22%).

По итогам 2017 г. чистая прибыль группы по МСФО составила 2,9 млрд руб., премии — 58,7 млрд руб., активы — 85,6 млрд руб. Собственный капитал группы оценивался на уровне 19 млрд руб., страховые резервы — 43,3 млрд руб..

В группу «Ренессанс Страхование» входят страховые компании «Ренессанс Страхование», «Ренессанс Жизнь», «Интач Страхование», «Благосостояние», «Благосостояние ОС», а также НПФ «Благосостояние Эменси», УК «Спутник-управление капиталом» и медицинская страховая компания «Медкорп».