Объем выпуска облигаций Альфа-банка составит 10 млрд руб

Ранее источник РИА Новости сообщил, что банк планирует размещение облигаций объемом от 5 миллиардов рублей, финальный ориентир ставки первого купона составит 7,9%. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к оферте 8,06% годовых. Срок обращения облигаций — три года, купонный период — шесть месяцев. Предварительная дата размещения — 31 июля.

В июне совет директоров Альфа-банка утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р общим объемом до 200 миллиардов рублей. Срок погашения ценных бумаг — 15 лет.