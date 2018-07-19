Объем выпуска облигаций Альфа-банка составит 10 млрд руб 

МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Объем выпуска облигаций Альфа-банка составит 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что банк планирует размещение облигаций объемом от 5 миллиардов рублей, финальный ориентир ставки первого купона составит 7,9%. Финальному ориентиру купона соответствует доходность к оферте 8,06% годовых. Срок обращения облигаций — три года, купонный период — шесть месяцев. Предварительная дата размещения — 31 июля.
В июне совет директоров Альфа-банка утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р общим объемом до 200 миллиардов рублей. Срок погашения ценных бумаг — 15 лет.
Альфа-банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июня занимал шестое место в банковской системе РФ с активами в размере 2,926 триллиона рублей.