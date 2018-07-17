ЦБ сообщил о притоке банковских вкладов населения 

В июне россияне сделали больше банковских вкладов. Рост составил 1,1% до 27 трлн рублей. При этом доля валютных вкладов, несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2 п.п. до 20,3%, говорится в материалах Центробанка.
Кроме того, прибыль российских банков в первом полугодии 2018 года составила 634 млрд рублей, что на 17,7% меньше, чем за тот же период 2017 года. На формирование данной картины повлияли показатели банков, которые проходят процедуру санации, передаёт ТАСС.
Без учёта таких банков прибыль банковского сектора за 6 месяцев составила 880 млрд рублей.