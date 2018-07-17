Ещё
ЦБ сообщил о притоке банковских вкладов населения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ сообщил о притоке банковских вкладов населения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В июне россияне сделали больше банковских вкладов. Рост составил 1,1% до 27 трлн рублей. При этом доля валютных вкладов, несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2 п.п. до 20,3%, говорится в материалах Центробанка.
Кроме того, прибыль российских банков в первом полугодии 2018 года составила 634 млрд рублей, что на 17,7% меньше, чем за тот же период 2017 года. На формирование данной картины повлияли показатели банков, которые проходят процедуру санации, передаёт ТАСС.
Без учёта таких банков прибыль банковского сектора за 6 месяцев составила 880 млрд рублей.
Парламентская газета: последние новости
«Нафтогаз» ответил на обещание Путина сохранить транзит газа «Натали Турс» вернётся на российский рынок Продукты с растительным жиром запретят называть молоком, маслом и творогом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов21
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца86
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию213
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей59
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде185
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение