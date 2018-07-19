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ЦБ: принудительного перевода вкладов клиентов Рост банка и «Траста» не будет
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ЦБ: принудительного перевода вкладов клиентов Рост банка и «Траста» не будет 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Существующие вклады в Рост банке и «Трасте», на базе которых создается фонд плохих и непрофильных активов, продолжат обслуживаться, новых вкладов открываться не будет. Принудительная передача существующих банковских депозитов в другую кредитную организацию не предусмотрена, заявил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.
"Мы их не можем принудительно передать. Кто-то из них будет уходить в группу «Открытие». Если вкладчик захочет потом уйти в какой-то другой банк — никто ему не запрещает, — сказал Поздышев. — Новых вкладов приниматься не будет, а по старым вкладам будут обслуживать по тем ставкам, которые есть".
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