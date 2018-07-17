АСВ начинает расчеты с вкладчиками банка «Таатта» на 4,4 млрд рублей

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за страховым возмещением на сумму около 4,4 млрд рублей могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,5 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются примерно в 236 млн рублей).

В период до 18 июля 2019 года прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Сбербанк КБ «Восточный» , Почта Банк и РНКБ , действующие от имени АСВ и за его счет. При этом каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение произведено в зависимости от места жительства, категории вкладчика и начальной буквы его фамилии.

Новость

Красноярского края. Так, Сбербанк будет рассчитываться с клиентами банка «Таатта», имеющими вклады (счета) для предпринимательской деятельности, во всех регионах, кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя . Также «Сбер» будет выплачивать страховку держателям «обычных» (не предпринимательских) вкладов и счетов с фамилиями на буквы от «А» до «О» во всех регионах, кроме Республики Крым, Севастополя и города Уяра

Остальным обычным вкладчикам (с фамилиями на буквы от «П» до «Я») во всех регионах, кроме Крымского полуострова и Уяра, страховку выплатит банк «Восточный».

Почта Банк будет выплачивать компенсации вкладчикам со счетами (вкладами), открытыми не для осуществления предпринимательства, в Уяре Красноярского края.

Со всеми вкладчиками в Республике Крым и Севастополе, включая предпринимателей, рассчитается РНКБ.

Полный список подразделений банков-агентов, где можно получить выплаты по страховому случаю банка «Таатта», приводится на сайте АСВ. Также там можно воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент».