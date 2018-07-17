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Прибыль российских банков снизилась более чем на 17%
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Прибыль российских банков снизилась более чем на 17% 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Прибыль российских банков в период с января по июнь текущего года снизилась на 17,7% и составила 634 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.
"За январь-июнь 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 634 млрд руб. (в январе-июне 2017 года — 770 млрд руб). В том числе в июне действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 107 млрд руб", — заявили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что вклады населения в банках России за май снизились на 0,3%, до 26,7 трлн руб.
Также стало известно, что российские банки в мае сократили кредитование компаний на 0,7%, розничное кредитование они увеличили на 2%.
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