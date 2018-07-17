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ЦБ сообщил о снижении прибыли банковского сектора в I полугодии
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ЦБ сообщил о снижении прибыли банковского сектора в I полугодии 

Rambler News Service 28 минут назад
Прибыль банковского сектора за январь-июнь 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 18% и составила составила 634 млрд, говорится в материалах ЦБ.
Отмечается, что без учета показателей санируемых кредитных организаций прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей.
«За январь–июнь 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 634 млрд рублей (в январе–июне 2017 года — 770 млрд рублей). На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев составила 880 млрд рублей», — говорится в документе.
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