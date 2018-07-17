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Правительство выделит 36 миллиардов рублей на поддержку регионов
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Правительство выделит 36 миллиардов рублей на поддержку регионов 

Банки Сегодня 28 минут назад
Правительство выделит 36 миллиардов рублей на поддержку регионов— Поддержка регионов — это приоретнтая задача для правительства. Вот только что я подписал соответствующий указ о выделении 36 миллиардов рублей на повышение минимального размера оплаты труда, — заявил Дмитрий Медведев.
Также Премьер-министр отметил, что далеко не все регионы в состоянии самостоятельно улучшать качество жизни граждан, поэтому правительство выделило данную сумму из резервного фонда. Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ, по которому минимальный размер оплаты труда был увеличен с 9 489 рублей до 11 163 рублей.
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