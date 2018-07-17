Президент «Натали Турс» опроверг информацию о проверках Следственным комитетом

"Пока это рабочие моменты, а остальное — все домыслы", — ответил Воробьев на вопрос о действиях Следственного комитета в отношении «Натали Турс».

Она также отметила, что в «Натали Турс» на данный момент остались около 15 сотрудников.