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Президент «Натали Турс» опроверг информацию о проверках Следственным комитетом
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Президент «Натали Турс» опроверг информацию о проверках Следственным комитетом 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что информация о начале проверке компании Следственным комитетом не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Пока это рабочие моменты, а остальное — все домыслы", — ответил Воробьев на вопрос о действиях Следственного комитета в отношении «Натали Турс».
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что представители Следственного комитета побывали в офисе компании «Натали Турс» и изъяли часть документации туроператора.
Она также отметила, что в «Натали Турс» на данный момент остались около 15 сотрудников.
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