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УФНС: налоговые поступления в Архангельской области и НАО выросли за счет ОПК и нефти
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УФНС: налоговые поступления в Архангельской области и НАО выросли за счет ОПК и нефти 

ТАСС 43 минуты назад
АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2018 года в Архангельской области и Ненецком автономном округе составили 87 млрд рублей, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Как сообщает пресс-служба УФНС России по региону, рост связан с увеличением поступления налогов на добычу нефти и от предприятий оборонного комплекса.
"В первом полугодии 2018 года налогоплательщики Архангельской области и Ненецкого автономного округа перечислили в бюджетную систему Российской Федерации 87 млрд рублей, это на 20,9% больше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика по федеральному бюджету объясняется ростом поступлений по налогу на добычу нефти — почти на 18 млрд рублей, а по областному бюджету — увеличением поступлений по налогу на прибыль, прежде всего, от предприятий оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.
Налоговые доходы по Архангельской области составили 32 млрд рублей, по НАО — 55 млрд рублей. В федеральный бюджет поступило 49,1 млрд рублей, в областной бюджет Архангельской области — 25,7 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2017 года налоговые доходы увеличились на 26,6% и 15,3% соответственно. В региональный бюджет НАО зачислено 5,3 млрд рублей, что соответствует прошлогодним значениям.
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