УФНС: налоговые поступления в Архангельской области и НАО выросли за счет ОПК и нефти

"В первом полугодии 2018 года налогоплательщики Архангельской области и Ненецкого автономного округа перечислили в бюджетную систему Российской Федерации 87 млрд рублей, это на 20,9% больше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика по федеральному бюджету объясняется ростом поступлений по налогу на добычу нефти — почти на 18 млрд рублей, а по областному бюджету — увеличением поступлений по налогу на прибыль, прежде всего, от предприятий оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Налоговые доходы по Архангельской области составили 32 млрд рублей, по НАО — 55 млрд рублей. В федеральный бюджет поступило 49,1 млрд рублей, в областной бюджет Архангельской области — 25,7 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2017 года налоговые доходы увеличились на 26,6% и 15,3% соответственно. В региональный бюджет НАО зачислено 5,3 млрд рублей, что соответствует прошлогодним значениям.