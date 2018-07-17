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Цифровым бизнесом Сбербанка займётся бывший глава Alibaba Group в РФ
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Цифровым бизнесом Сбербанка займётся бывший глава Alibaba Group в РФ 

Sostav.ru 57 минут назад
Фото: Sostav.ru
Экс-глава Alibaba Group
в Р Ф Марк
Завадский назначен на должность главы дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка. На новой должности он будет отвечать за партнерство финансовой организации с ведущими мировыми и российскими технологическими компаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Данную позицию он совместит с должностью вице-президента по стратегическим партнерствам. В число главных задач Марка войдет поиск и развитие синергий между банковским и небанковским бизнесами банка, а также выстраивание новых бизнес-вертикалей, в том числе в партнерстве с ведущими технологическими компаниями России и мира», — отметили в банке.
Напомним, в Сбербанк Завадский пришел весной 2018 года, до этого он на протяжении четырех лет работал в AliExpress директором по развитию бизнеса в России и СНГ, а также возглавлял представительство Alibaba Group в России.
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