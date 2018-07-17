ФАС: вопрос о повышении тарифа на транзит газа планируется решить в ближайшее время 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вопрос о повышении тарифа на транспортировку газа для независимых компаний по магистральным газопроводам планируется решить в ближайшее время, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
"Сейчас вопрос в стадии обсуждения, — сказал он.
"В ближайшее время", — ответил Голомолзин на вопрос о том, когда обсуждение планируется завершить.
Тариф для независимых
С июля 2015 года тариф на транспортировку газа для независимых производителей составлял 13,04 рубля за кубометр на 100 км.
Правление ФАС планировало рассмотреть индексацию этого тарифа еще в 2016 и 2017 годах, но в июле 2017 года вопрос был снят с повестки по инициативе главы ФАС Игоря Артемьева. Тогда он объяснил это тем, что идея повышения тарифов для независимых производителей не находила поддержки в правительстве.
Так, решение о тарифе было перенесено на 2018 год. В июне антимонопольная служба предложила повысить его с 1 июля до 13,48 рубля за тысячу кубометров на 100 км.
Вице-премьер Дмитрий Козак на прошлой неделе на совещании с участниками рынка согласовал общие подходы к разработке методики расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам. Однако согласовало ли правительство предложение ФАС повысить тариф, не уточнялось.