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Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 40 млрд руб
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Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 40 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 18 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года также на 20 миллиардов рублей.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 11 июля, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при спросе в 111,3 миллиарда рублей.
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