Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 18 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года также на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 11 июля, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при спросе в 111,3 миллиарда рублей.