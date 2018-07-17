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Ямал получит более 122 миллионов рублей на лекарства и лечебное питание
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Ямал получит более 122 миллионов рублей на лекарства и лечебное питание 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ получит 122,135 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. В 2018 году правительство РФ выделит регионам на эти цели более 33,5 млрд рублей.
Размер субвенции для Тюменской области превысит 533,495 млн рублей, Югра получит 349,592 млн рублей, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
В первом квартале 2018 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, возросло на 211,9 тыс. человек. Поэтому объем бюджетных ассигнований увеличен пропорционально на 1,862 млрд рублей. Общее количество россиян, имеющих право на получение государственной социальной помощи, превышает 3,4 млн человек.
ИА Север-Пресс: последние новости
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