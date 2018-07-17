Дэвид Соломон станет новым главой Goldman Sachs вместо Бланкфейна

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». Goldman Sachs официально объявил, что нынешний президент 149-летнего инвестиционного банка Дэвид Соломон станет следующим главным исполнительным директором. Об этом сообщает CNBC.

Фото: EPA/JUSTIN LANE

56-летний Соломон сменит Ллойда Бланкфейна на посту главного исполнительного директора 1 октября.63-летний Бланкфейн, который работал в качестве CEO в течение 12 лет, заявил, что выбор кандидатуры Соломона на пост главы банка был «правильным». Соломон работал в Drexel Burnham Lambert и Bear Stearns до прихода в Goldman в качестве партнера в 1999 году. Его повышение ожидалось, с тех пор как он был назначен единственным президентом банка в марте, тогда как его сопрезидент Харви Шварц покинул банк. Отдельно Goldman Sachs сообщил, что зафиксировал рост прибыли на 44% во II квартале. Этому способствовали высокие результаты инвестиционного банкинга и торговли инструментами с фиксированной доходностью, пишет Reuters. Пятый по величине банк США по размеру активов сообщил, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам, в апреле-июне выросла до $2,35 млрд, или $5,98 на акцию, с $1,63 млрд, или $3,95 на акцию, годом ранее.

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Goldman Sachs ожидает волатильности на рынке нефти Goldman Sachs: риски торговой войны материализуются Goldman Sachs готовит новые криптовалютные сервисы По данным Thomson Reuters, аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $4,66 на акцию. Выручка от торговых операций, крупнейшего бизнеса Goldman, выросла на 17% до $3,57 млрд Выручка от торговли инструментам с фиксированной доходностью подскочила на 45%. В то же время выручка от торговли акциями не изменилась по сравнению с прошлым годом, в отличие от других крупных банков, таких как JPMorgan Chase & Co и Citigroup, сообщивших о росте показателя. Выручка Goldman в целом увеличилась на 18,3% до $8,40 млрд Выручка инвестиционно-банковского подразделения выросла на 18%. Пораженный замедлением торговли в масштабах всей отрасли и ограничениями на принятие рисков, Goldman еще не восстановил прибыльность, которую он имел после финансового кризиса. Новый главный исполнительный директор должен будет сосредоточиться на исторических преимуществах банка в торговле и заключении сделок, в то же время активно расширяя новый бизнес, ориентированный на потребителя.