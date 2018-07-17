Чистая прибыль Goldman Sachs в I полугодии выросла на 32%

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. в первом полугодии 2018 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 5,397 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам шести месяцев увеличилась в годовом выражении на 34% — до 5,085 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 12,93 доллара против 9,1 доллара годом ранее. Выручка банка с учетом чистого процентного дохода за отчетный период составила 19,438 миллиарда долларов, увеличившись на 22%. Операционные расходы Goldman Sachs выросли на 17% — до 12,743 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала прибыль Goldman Sachs увеличилась на 40% в годовом выражении и составила 2,565 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 44% — до 2,348 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 5,98 доллара против 3,95 доллара годом ранее, превысив прогнозы. Аналитики ожидали прибыль в 3,39 доллара на акцию.

Выручка банка с учетом чистого процентного дохода составила 9,402 миллиарда долларов (рост на 19%). Операционные расходы Goldman Sachs в апреле-июне выросли на 14% — до 6,126 миллиарда долларов.

"Надежная работа всех наших крупных подразделений привела к самым высоким полугодовым результатам за девять лет. Учитывая благоприятный экономический фон… компания может инвестировать в привлекательные возможности для наших клиентов и продолжать увеличивать прибыль", — приводится в релизе комментарий генерального директора Goldman Sachs Ллойда Бланкфайна (Lloyd C.г Blankfein).