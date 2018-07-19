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УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2 раза по итогам 1 полугодия
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УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2 раза по итогам 1 полугодия 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ по итогам 1 полугодия 2018 года увеличил объемы автокредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за полугодие было выдано более 5 тыс. автокредитов на 3,46млрд рублей.
Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10% от стоимости автомобиля.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место — с портфелем в размере 8,7 млрд рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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