УРАЛСИБ предлагает автокредиты от 11,9% для клиентов холдинга «МЭЙДЖОР»

Банк УРАЛСИБ ввел специальные процентные ставки для клиентов холдинга «МЭЙДЖОР» при покупке ими подержанных автомобилей — от 11,9% годовых.

Для подачи заявки на кредит достаточно предоставить паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение. Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей, срок до 5 лет.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru . В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место — с портфелем в размере 8,7 млрд рублей. Также УРАЛСИБ входит в ТОП-10 банков по объему и количеству выданных автокредитов с госсубсидированием. В 2017 году было выдано 3,4 тысячи субсидированных кредитов на сумму 1,9 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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