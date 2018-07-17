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Оформить ипотеку в Сбербанке теперь можно и в выходной
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Оформить ипотеку в Сбербанке теперь можно и в выходной 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Центры ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе теперь работают и по выходным.
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк России изменил график работы центров ипотечного кредитования. Теперь во многих регионах присутствия эти специализированные офисы банка открыты для клиентов и в выходные дни.
В регионах, где отмечен особенно высокий рост спроса на ипотеку, к примеру, в Санкт-Петербурге и Петрозаводске, центры ипотечного кредитования Сбербанка будут работать 7 дней в неделю — не только в субботу, но и в воскресенье.
График работы всех ипотечных центров размещен на сайте банка.
«Такое решение принято в первую очередь в связи с ростом клиентопотока. По итогам 1 полугодия 2018 года объем жилищных кредитов в Северо-Западном банке Сбербанка вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 92 млрд рублей. Количество выданных займов увеличилось на 47%: клиенты Сбербанка приобрели 45,9 тысяч объектов недвижимости. Наша главная задача в этих условиях — обеспечить комфортный и качественный сервис», — прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.
В Санкт-Петербурге за шесть месяцев было выдано свыше 22 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 55 млрд рублей.
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