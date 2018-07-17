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С. Собянин: Около 4 млн человек посетили Москву во время чемпионата мира по футболу
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С. Собянин: Около 4 млн человек посетили Москву во время чемпионата мира по футболу 

Агентство «Москва» 17 июля 2018
Фото: Управа района Черемушки
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», которое прошло в рамках Московского урбанистического форума.
«По официальной статистике около 4 млн человек, почти 2 млн иностранных туристов (посетили Москву во время чемпионата мира по футболу — прим. Агентства «Москва»). Это много, с учетом того, что у нас вообще за год 4,5-5 млн иностранных туристов посещают. Это очень приличная цифра», — сказал С. Собянин.
Также мэр Москвы отметил рост туристического потока из других регионов России.
«Если взять туристический поток в целом, все-таки значительно выросло количество туристического потока из других регионов нашей страны — с 12 млн до 21 млн туристов в год, почти вдвое. С физической точки зрения это для города не так ощущалось, но наличие большого количества иностранных туристов, конечно, носило свой стиль, свой дух, свою атмосферу», — отметил С. Собянин.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. стартовал в России 14 июня и завершился 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. В финальном матче, проходившем в «Лужниках», сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу 2018 г.
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