С. Собянин: Около 4 млн человек посетили Москву во время чемпионата мира по футболу

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», которое прошло в рамках Московского урбанистического форума.

«По официальной статистике около 4 млн человек, почти 2 млн иностранных туристов (посетили Москву во время чемпионата мира по футболу — прим. Агентства «Москва» ). Это много, с учетом того, что у нас вообще за год 4,5-5 млн иностранных туристов посещают. Это очень приличная цифра», — сказал С. Собянин.

Также мэр Москвы отметил рост туристического потока из других регионов России

«Если взять туристический поток в целом, все-таки значительно выросло количество туристического потока из других регионов нашей страны — с 12 млн до 21 млн туристов в год, почти вдвое. С физической точки зрения это для города не так ощущалось, но наличие большого количества иностранных туристов, конечно, носило свой стиль, свой дух, свою атмосферу», — отметил С. Собянин.