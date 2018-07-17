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Отмена репатриации валютной выручки для санкционных экспортеров усилит давление на рубль
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Отмена репатриации валютной выручки для санкционных экспортеров усилит давление на рубль 

Прайм 35 минут назад
На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект о валютном регулировании и валютном контроле, согласно которому экспортеры освобождаются от обязанности репатриировать валютную выручку (т.е. заводить выручку на рублевые и/или валютные счета в российских банках) в случае, если они включены в специальный перечень резидентов. Мера направлена на облегчение финансирования компаниями собственных инвестиций, требующих валютных средств (оборудование, покупка зарубежных активов), а также погашения внешнего долга. Напомним, что эта обязанность (ограничения на размер чистых иностранных активов) была прямо наложена на крупнейших госэкспортеров (Роснефть, Газпром, Зарубежнефть, АЛРОСА, Кристалл) в конце 2014 г. в период сильного ослабления рубля (для стабилизации ситуации на валютном рынке). До этого момента из-за того, что российские экспортеры оставляли значительную часть экспортной выручки за рубежом (т.е. наращивали иностранные активы), вывоз капитала (по финансовому счету) иногда даже превышал сальдо счета текущих операций. Так, например, до введения санкционного режима, в 2013 г. было вывезено 46 млрд долл., в то время как сальдо текущего счета составило 35 млрд долл., разница была компенсирована продажей валюты ЦБ в рамках действовавших тогда технических коридоров.
Из этого списка лишь в отношении Роснефти действуют финансовые санкции (европейские и американские резиденты не могут участвовать в долгосрочном финансировании этой компании), как следствие, компания будет освобождена от обязательной репатриации экспортной выручки (мы не учитываем Газпром нефть, т.к. в директиве указан только Газпром, а он не находится под финансовыми санкциями). В 2017 г. Роснефть получила экспортную выручку в размере 64,3 млрд долл., при этом для покрытия операционных рублевых расходов (себестоимость и налоги) компании недостаточно рублевой выручки. По нашим оценкам, для этого ей придется частично конвертировать валютную выручку в рубли (60%) в предположении, что компания не привлекает рублевый долг для покрытия своих рублевых расходов. Таким образом, при условии, что Роснефть будет размещать оставшуюся выручку за рубежом, потенциально за год предложение валюты (прирост валютной ликвидности на балансах российских банков) может сократиться в пределах от 25,7 млрд долл. (если рублевые операционные расходы покрываются исключительно из операционного дохода) до 64,3 млрд долл. (если для этого привлекаются рублевые кредиты), соответственно, такой объем валюты локальный рынок может недополучить.
Для сравнения — по итогам этого года сальдо текущего счета может составить ~100 млрд долл. (наша оценка, в предположении средней цены нефти 75 долл. /барр. Brent и среднего курса 63 руб. /долл.), при этом в результате интервенций Минфина уйдет 70-75 млрд долл. Учитывая, что внешний долг, скорее всего, сократится (из-за внешних условий), отмена требований на репатриацию выручки будет способствовать увеличению оттока капитала (по финансовому счету) и дальнейшему росту дефицита валютной ликвидности на локальном рынке. Также в этом случае произойдет и заметное ослабление рубля (по нашим оценкам, при текущей 12М-средней цене нефти это приведет к смещению среднесрочного (на горизонте 12М) равновесного курса выше 65 руб. /долл.).
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